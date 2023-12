Jõuluvanikud igasse ruumi

Kodu välisust kaunistab vanik kõrrelistest ja punastest marjadest. Inspiratsioon on pärit muidugi sügisesest Eestist, kui kuldpruunid kõrrelised sügisiilides sahisesid ning kirkad siidisabad pihlapuu okstes sädistasid. Loodusliku iseloomuga vaniku keskel on täheke, mis sümboliseerib kirkaid mõtteid ja kodusoojust.

Köögiaknale sobib ideaalselt vanik kuivatatud mandariinidest ning magusalt lõhnavatest kaneelikoortest. Mandariinid lõikasid 3 mm paksuseks ning kuivatasin toidukuivatis kuus tundi 40 kraadi juures. Mandariiniviilud on imeilusad oranžid ning sädelevad kui kallid vääriskivid, lisaks sobivad need kokteilikaunistuseks! Ka kaneelikoori võib mõne roa valmistamisel kasutada, kui köögikapist on juba kõik otsas.

Elutuppa raamaturiiuli lähedusse valmis vanik õuntest ja kibuvitsamarjadest. Sooja ahju ees on mõnus raamatut lugeda ning kui väike magusaisu peale tuleb, saab kiire ampsu just sellest vanikust. Kuivatatud õunad on paljude lapsepõlvemaius, mida talvel hea põske pista.

Ka kibuvitsade „marjad“ on supertoit, nimelt sisaldavad need ohtralt C-vitamiini ning muid tervist tugevdavaid aineid. Botaanilisest raamatust tarkust taga ajades võib sattuda fakti otsa, et kibuvitsade viljatüüp on hoopis tõrsik.

Lapse tuba kaunistab kõige lustakam vanik! Selles on krutskeid täis seenekesed ja rohelised mustikavarred. Seenekübarad on nimelt kuivatatud mandariinikoored, mis said punase võõba ning valged täpid peale. Jalgadeks on vana paakspuu sammaldunud ning seenetanud oksad. Seenekesed on otsekui metsast pärit, sest nende kaaslaseks on ka talvel rohelised mustikavarred.