Taevaskoja maastik on muidugi ilus ja väga vaheldusrikas. Esimese huviväärsusena jääb ette palju vaidlusi tekitanud Saesaare hüdrojaam ja pais. Tõtt-öelda ei oskagi seisukohta võtta. Praegune pikk paisjärv metsaste kallaste vahel on ju kaunis. Ja näed, lõbulaevuke Lonni suundus just parajasti tuurile.