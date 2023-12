ILMATEADE | Lähipäevadel jääb ilm talviselt külmaks, olulist lumelisa oodata ei ole

Loodus on mattunud paksu lumevaiba alla ning saabunud on tõeline talv. Kuigi lumine ilm on paljudele meelepärane, ägavad paljud puud siiski raskuse all ning loodavad raskest koormast peagi lahti saada. Keskkonnaagentuuri sõnul õnneks lumelisa lähipäevadel oodata ei ole.