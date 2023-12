TURUKOMMENTAAR | Parima hapukapsa ja muu jõulukraami saab ikka turult

Koduse jõulukraami ostavad turulkäijad teadagi taluturgudelt. Sealt saab parimat hapukapsast ning ka kõik muu kapsakõrvane, seapraad ja verivorstid on turgudel olemas. Kuna jõuludele eelneb advendiaeg, mille tähistamine on aina rohkem moodi läinud, tekib paljudel küsimus, et mida siis advendiajal peale advendiküünla lauale panna. Kui kohe alustada verivorsti ja hapukapsaga, siis jõululaupäevaks, mil need toidud laual nagu aamen kirikus, on neist juba tüdimus.