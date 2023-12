Tulevik on tume: Eesti majandus langes juba seitsmendat kvartalit järjest, taastumist niipea oodata ei ole

„Kuna majanduse selgroog on tööstus, siis enne ekspordinõudluse taastumist ei hakka ka majandus kosuma,“ viitas Eesti Tööandjate Keskliidu tegevjuht Arto Aas, et kriisi kõige päevakajalisem põhjus on meie peamiste ekspordipartnerite – Soome, Rootsi ja Saksamaa – majanduse langus ja nõrkus.