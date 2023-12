Tervisekassa parandab enam kui 800 patsiendi vähiravi võimalusi

„Meil on hea meel, et tihedas koostöös ravimitootja ja erialaspetsialistidega oleme leidnud võimaluse teha potentsiaalselt tervistava ravi patsientidele kättesaadavaks. Muudatus puudutab 60 naist ning oodatav eelarvemõju Tervisekassale on 1,4 miljonit eurot,“ lisas Tervisekassa ravimite hüvitamise teenusejuht Getter Hark.

Dr Metsaots tõi välja, et Tervisekassa on alates 2020. ja 2021. aastast rahastanud patsientidele veel kahte uut innovaatilist preparaati (bioloogilised ravimid pertuzumab ja trastuzumabemtansiid) agressiivse HER2-positiivse varajase rinnavähi ravis. „Kliiniliselt oleme sellest tingitud muutust juba selgelt märganud ravitulemustes, kus üha rohkem patsiente saab suurepärase ravitulemuse. Kõigi nende uute Tervisekassa poolt heaks kiidetud ravivõimaluste najal saame uhkusega öelda, et Eesti patsientidele pakutav varajase, kuid agressiivse rinnavähi ravi on maailma tippkeskustega sama tasemel,“ kiitis dr Metsaots.

Positiivsed muudatused

Tervisekassa laiendas ka eesnäärmevähi raviks mõeldud triptoreliini ja gosereliini sisaldavate preparaatide soodustingimusi. Kui varasemalt hüvitati neid ravimeid 100-protsendilise soodusmääraga vaid lokaalselt levinud kasvaja korral, siis alates jaanuarist hüvitatakse neid täielikult ka metastaseerunud eesnäärmevähi korral. Muudatus parandab Tervisekassa hinnangul rohkem kui 600 eenäärmevähiga patsiendi ravi.

Positiivseid muudatusi tuleb ka kopsuvähiravis kasutatavate toimeainete pembrolizumab ja atesolizumab ravivõimalustes.

Alates jaanuarist saab metastaatilise lamerakk-mitteväikerakulise kopsuvähi ravi alustada bioloogilise ravimiga pembrolizumab. „Mitteväikerakuline kopsuvähk on kõige sagedamini esinev kopsuvähivorm, mis hõlmab valdava osa kopsuvähi juhtudest. See ravim pikendab patsientide elu 4,5 kuud, mis on metastaseerunud vähi kohta hea tulemus. 2,5 miljoni eurot maksev muudatus mõjutab 95 patsienti,“ lisas Getter Hark.