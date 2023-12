Kindlat päeva, mil rekordi juubelit tähistada, aga ei ole, kuna lume paksuse kohta peetakse teaduslikku arvet kümmepäevakute kaupa – dekaadi keskmist peetakse lihtsalt usaldusväärsemaks. Tuleb tunnistada muidugi, et too kümmepäevak kestis üheksa päeva. Aga see on juba kalendritegijate vigur.