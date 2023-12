Eelmisel nädalal suri kümme koroonaviirusega nakatunut, haigusjuhtude arv kasvab

Haigestumise kasvu on endiselt täheldatud pea igas vanuserühmas, kuid võrreldes eelmise nädalaga on kasv aeglustunud – enamikus vanusrühmades ei ületanud juurdekasv 50%. Üle 85-aastaste vanemaealiste seas on haigestumine langenud 25% võrra. Üle 60-aastased inimesed moodustavad 23,8% haigete üldarvust, nende osakaal kõigi laboratoorselt kinnitatud juhtude hulgas on 45,3%.