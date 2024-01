Parim nisukasvataja Karl-Gustav Peterson panustab oma uhiuue traktoriga Tartu tänavate turvalisusesse

Ilm ähvardas saagi rikkuda

Karl-Gustav on enda sõnul olnud taluniku hingega lapsest saati. Kümmekond aastat tagasi võttis isatalus ohjad üle. Nii majandab ta Kõivu-Andrese talus 700 hektarit, kus 650 on rapsi ja teravilja all ning 50 ristiku ja rohumaade all. Enamik nimetatud maast on talul omanduses, vaid väike osa renditakse sugulastelt-tuttavatelt.