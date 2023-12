2023. aasta septembris viis uuringufirma Norstat Rootsi mööblifirma IKEA tellimusel läbi veebipõhise jõuluteemalise küsitluse, milles osales enam kui 500 Eesti inimest. Küsitlusest selgus, et 38% Eesti vastajatest ei leia pühade ajal peaaegu kunagi aega iseenda jaoks. Veerand Eesti elanikkonnast tunnistas, et sageli langeb kogu vastutus kodu koristamise ja kaunistamise, toidulaua katmise ja kingitustega tegelemise eest just neile.