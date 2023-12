Mullasõbraliku põllumehe tiitli pälvis Ants-Endel Sõrra

Aasta Mullasõpra valiti tänavu juba neljandat korda. Esimeseks mullasõbraks sai Kalle Margus Vao Agrost aastal 2020. Võistluse arenedes said maaülikooli mullaprofessorite Alar Astoveri ja Endla Reintami abiga paika teaduslikud valikualused. 2021. aastal arvutati juba rahvusvaheliselt aktsepteeritud valemite järgi välja iga võistluspõllu CO2 jalajälg. Mida väiksem see on, seda tublimaks võib põllumeest kiita.

Kohe sai selgeks ka see, et ei saa võrrelda liblikõieliste- ning teraviljapõlde. Nimelt seovad liblikõielised põlduba ja -hernes õhulämmastikku ja seal pole vaja kasutada täiendavat lämmastikväetist. Selle tõttu on need põllud väiksema süsiniku jalajäljega.