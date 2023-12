Maamees plindris: elekter oli ära ... ainult 82 tundi järjest

Lõuna-Eestis Paluperal elav külaliikumise aktivist Kalev Lõhmus on korduvalt kogenud, et elektrita ekstreemolukordades jääb maainimene abitult üksi. Ainuke võimalus hakkama saada on isiklik elektrigeneraator, aga see neelas mõne päevaga umbes saja euro eest kütust.