VIDEO | Kaval võte! Ukrainlased leidsid võimaluse, kuidas vältida Poola maantee blokaadi

Oktoobri lõpus sai teatavaks, et Poola veokijuhid soovivad novembrist sulgeda kõik Ukraina piiril asuvad kontrollpunktid, et alustada streiki kuni aasta lõpuni. Põhjenduseks toodi ebaõiglane konkurents pärast rahvusvaheliste vedude liberaliseerimist Ukraina ja Euroopa Liidu riikide vahel. Nüüd on Ukraina veokijuhid leidnud kavala idee, kuidas blokaadist mööda pääseda. Vaata videot uudise lõpus.