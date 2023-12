Õnnelik õnnetus: abivalmid inimesed päästsid Viimsi rannas jäätükiks külmunud koerakese

Koju jõudes sulatati koerake fööniga üles ja söödeti kõht korralikult täis. Seejärel paluti abi kiirabi kliiniku administraatori Kristina Siimanni käest, kes uuris maad, et kas Loomapäästegrupp saaks hädalise nende juurde ülevaatusele tuua ja arve tasumise enda kanda võtta?

Kliinikus

Valner lisab, et kliinikus mingit suurt häda ei leitud ning tänu Siiri ja Roco ainuõigele käitumisele polnud tillukesel meremehel isegi korralikke alajahtumise tunnusmärke mitte. ,,Üks hammas oli millegipärast lahti ja see tuli piltlikult öeldes suisa iseenesest ära kui dr. Anu Poopuu ta suud uuris ja korraks käe vastu pani. Midagi seal valesti on ja omanik peab oma hoolealusega hambaarstile minema kuid kõik ülejäänu tundus täitsa tipp-topp olevat,“ kirjeldab mees. Õnneks olid koerakesel olemas ka kiip ning registrikanne ja seeläbi saadi omanikule koera seiklustest teada anda.