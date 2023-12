Olen lugenud materjale Fääri saarte metsakultuuride rajamisest ning need on põnevad. Sealne äärmiselt ookeaniline kliima on puude kasvuks üldiselt ebasoodne. Suved on väga jahedad, samas talved mahedad. Enamik Mandri-Euroopa puuliike seal rahuldavalt kasvada ei suuda. Mõned erandid on siiski, näiteks mägivaher. Küll aga edenevad sarnasest merelisest kliimast pärit okaspuud, eeskätt sitka kuusk.