Naisteks maskeerunud Ukraina mehed proovivad sõjaväeteenistusest hoidumiseks riigist põgeneda

Ukraina läheneb juba kolmandale sõja-aastale ning ilmnenud on märgid, et liitlaste toetus hakkab vähenema. Ajal, kui sõdureid oleks tarvis rohkem kui kunagi varem, proovib aga osa mehi ebaseaduslikult Ukrainast lahkuda, et rindele minemisest kõrvale hiilida.