IMELISED FOTOD | Selgusid Hiite võistlus 2023 võidupildid

Fotograafi ja reisijuhina tegutseva Kaido Haageni foto Venetsueelas asuvast Kerepakupai-merú joast pälvis ka Maailma pühapaiga auhinna. ,,Kerepakupai, mida suurem osa maailmast tunneb Angeli joa nime all, on maailma kõige kõrgem juga. Kohalikule Pemoni hõimule on see püha koht, kuhu nad viivad ande ja kus käivad kohtumas esivanemate hingedega. Nad usuvad, et seal elab Kerepakupai Vená nimeline vaim, kes kaitseb nende maad ja rahvast.“