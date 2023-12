Püsimetsandus on väljakutse eelkõige süsiniku sidumisele

Jaakma rõhutas, et elame muutuste ajastul, kus tuleb oma tegemisi ja seisukohti ümber hinnata. „Ka metsateadus ja praktika arenevad ning peavad lahendusi otsima uutele probleemidele – kliimamuutused nõuavad põhjendatud kohanemisstrateegiaid, tähelepanu all on elurikkus ja silm tuleb peal hoida kahjuritel.“