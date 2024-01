Juba uue aasta esimese päeva hakul oli Kaval-Ants saaniga Põrgupõhjale sõitnud. Jürka püüdis aru saada, mida see Ants temast tahab ja miks ta nõuab, et kõva tuli ahju alla tehtaks. Aga eks Ants ole varemgi igasuguseid imelikke asju teinud ja tahtnud, nii et Jürka lasi oma Juulal hõõguvate süte peale kuivi puid laduda ja uudishimulikud lapsedki tulid oma väikestest suudest tuld suuremaks puhuma.