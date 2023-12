Kuidas leida soodne küttepuu? Tark saab ruumimeetri paarkümmend eurot odavamalt

Kuigi küttehalgude hinnad varieeruvad suures vahemikus, võib küttepuidu müüjate hoolsal sõelumisel siiski saada ruumimeetri hinna ka paarkümmend eurot odavamalt ja kaugel on hinnad Harjumaa omadest reeglina madalamad.

Talv on küttepuidu tarbimise tippaeg. Kolmemeetrise segaküttepuidu hind kukkus tänavu suve keskel alla 40 €/tm ning on pärast seda kuust kuusse pisitasa tõusnud. Novembriks maksis tihumeeter küttepuitu 43,54 eurot, millele kodutarbija peab lisama veel käibemaksu. Lõpptarbijale tähendab see hinda 52,25 €/tm.