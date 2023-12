ARVUSTUS | Vembumees Sarneti uued seiklused

Rainer Sarneti kolm eelmist filmi on kõik saanud kultuurkapitali aastapreemiad. „Idioot“ oli üles võetud valdavalt ühes kirikulokatsioonis, olles aga erakordselt veenev Dostojevski käsitlus, mida eesti lavastajalt ei ootaks (Sarnet on Ida-Viru eestlane ja ehk see tähendab üht-teist).