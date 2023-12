VIDEOD | AK-47-suurused rotid? Ukraina ja Vene sõdurid võitlevad kaevikutesse elama asunud närilistega

Sõda on kõige keerulisem talvel, sest sõdurid on sunnitud vastu pidama karmides tingimustes. Kaevikutes elavad Ukraina ja Vene sõdurid maadlevad külma ja mudaga, kuid suurimaks probleemiks peetakse üha suurenevat rottide ja hiirte populatsiooni. Need närilised ei kujuta endast ohtu mitte ainult inimestele, vaid ka sõjavarustusele.