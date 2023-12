„Kannatus on tänaseks katkenud.“ Juminda poolsaare elanikud ähvardavad Elektrilevi hagiga

„Olukord on rohkem kui masendav,“ kurdab Harjumaal Kuusalu vallas Pudisoo külas elav Eve, kes alates novembri algusest on pidanud elektrikatkestusi taluma suisa 24 korral. Juminda poolsaare elanikud aga ähvardavad sagedaste elektrikatkestuste tõttu Elektrilevi hagiga, sest „kannatus on tänaseks katkenud“.