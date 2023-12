Suurperede emade lood: kuidas tähistada jõule nii, et kogu detsembri ei peaks raha pärast muretsema

„Detsember oli vanasti rahaliselt meie perele kõige raskem kuu. Kolmel lapsel on novembris sünnipäev ja kuu lõpuks oli rahakott nii tühi, et jõuludeks enam väga midagi ei jäänudki. Umbes poolteist aastat tagasi otsustasin, et see peab muutuma. Ma ei tahtnud enam niimoodi elada,“ räägib Anett Kruusemaa.