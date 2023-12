Ilus ja vastupidav, kuid haruldane pensilvaania porss

On väga kahju, et et see Ameerikamaa idaranniku porss Eesti puukoolide müüginimekirja pole sattunud. Eks põhjus ole selles, et pensilvaania porss on ka mujal Euroopa haljastuses võrdlemisi haruldane ja see liik on seni jäänud peamiselt botaanikaaedadesse. Ka Tallinna Botaanikaaia kollektsioonis on ta esindatud. Kasvab seal eksootiliste sindlitammede läheduses, täiesti lagedal väljal, ühe niiskema lohu serval.