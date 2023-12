VIDEO | Elektrilevi on liinikoridoride puhastamiseks appi võtnud helikopteri, mille töötund maksab 1300 eurot

Suurimateks elektrikatkestuste põhjustajateks on Elektrilevi sõnul tugev tuul, ladestuv lumi, jäide ja äike. Soojemad kraadid on muutnud lume veelgi raskemaks ning murduma on hakanud ka suuremad puud, mis lõhuvad oma teel nii mastid, mastide traaversid kui ka juhtmed. Nüüd on olukorra lahendamiseks appi võetud helikopter, mille otsas rippuv hiiglaslik saag aitab puhastada liinikoridore ohtlikest okstest.