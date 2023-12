Amet tuvastas võltsitud mee. Ostjad võivad esitada kaebuse

Võõrsuhkruid tuvastati Korio meest 800g (8g x 100 tk), parim enne 04.08.2024. Mee päritoluriigiks on märgitud väljaspoolt Euroopa Liitu pärit mee segu. Antud toote tootja on Leedu ettevõte UAB Medaus pirkliai ning toote maaletooja on SANITEX OÜ.