Vormsile on kolinud hundikari. „Hiljemalt jaanuari lõpuks on neil metsas toit otsas“

„Tänane hundikari, milles on vähemalt seitse kriimsilma, vajab nädalas toiduks ühe põdra ja seitse metssiga. Lisaks neile on saarel veel vähemalt viis ilvest, kes võtavad nädala saagiks viis metskitse, et söönuks saada. Lihtne arvutus näitab, et jaanuari lõpuks peaks olema kiskjatel toidunappus käes ja ellujäämiseks tuleb üritada rünnata koduloomi või soodsate jääolude korral saarelt jalga lasta,“ kirjeldab Varblane olukorda.