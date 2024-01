Teatriaasta 2023: ainult lõbus olemisest ei piisa

Teatriaasta meenutus. „Totalitaarne romanss. Reekviem M-le“ Narva Vabal laval. Tegelased „Meister ja Margaritast“ Gert Raudsep (Korovjev) ja Kristo Viiding (kass Peemot), tsiteerivad langenud ingel Wolandit: „Inimene on niikuinii surelik. Kuid see on vaid pool häda. Halb on see, et vahel tabab surm teda ootamatult!“.

FOTO: Erakogu