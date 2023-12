Äärmiselt nakkav ja lastele eluohtlik läkaköha on hakanud uuesti levima

Ühendkuningriigis on viimaste kuude jooksul „100-päevasesse köhasse“ ehk läkaköhasse haigestumiste arv kolmekordistunud. Tegu on äärmiselt nakkava haigusega, mis on eriti ohtlik väikestele lastele ja imikutele. Kas ka Eestis on haigusjuhtumid sagenenud?