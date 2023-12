Tšillid avavad uudse maitsemaailma

Lisaks tšillile on igale kastmele tasakaaluks lisatud puuvilju või marju. Näiteks kõige mahedamale, jalopeño kastmele on lisatud datleid. Scotsh Bonnet on maailma kõige kangema tšilli Carolina Reaperi väiksem vend ja kastmes on seda täiendatud Kariibi piirkonna maitsetega. Terava habanero ja tomatillo kaste on kollane ja tänu tomatillo’le veidi hapukas. Roosa värvusega kaste on chipotle, mida maitsestatud ananassiga ning kastme suitsune alatoon sobib grillitud lihaga. Mõnusa intensiivse maitse annavad ka küpsed mangod, klementiinid ja mustikad.