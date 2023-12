FOTOD | Bangkoki lennujaamas võeti vahele „kahtlaselt punnis pükstega“ salakaubavedaja

Väljaande DailyMail sõnul lootis 22 aastane salakaubavedaja, et töötajad ei märka järjekorras seistes tema pükste eesosas asuvat suurt punnitavat kohta, mis pealtnägijate sõnul ka pidevalt liikus. Mees ei osanud aga arvestada, et röntgenuuringu käigus suudetakse näha, mis pükstes täpsemalt peidus on.