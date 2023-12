Jahimehed harvendasid Vormsi hundikarja

Austan jahimehena hunti väga, aga on kohad, kuhu nad ei sobi. Jahimehed on suuresti sotsiaaltöö tegijad – meie roll on leida vaherahu inimeste ja ulukite vahel. Kui mingist piirkonnast tuleb sõnum, et elanikel on mure, püüavad jahimehed seda lahendada.

Vormsi saar ei ole hundile püsivaks elupaigaks sobilik ja tekitab kohalikele palju probleeme. Hunt on kiskja ja peab oma saagi alati kätte saama, tema iseloomu meie muuta ei saa. Nad on väga intelligentsed ja õpivad igast kogemusest. Kui hundid aru saavad, et neil ei ole inimeselt ohtu oodata, hakkavad nad tegema kõike seda, mida me ei taha, et nad teeksid. Suurkiskja peab kartma inimest, siis ta ei lähe võtma koduõuelt koera-kassi ja aasalt lammast. Kui ta inimest enam ei karda, siis on meil probleem. Jahimeeste töö ei ole mingi mõnus töö, aga see tuleb ära teha. See on osa meie turvalisusest.