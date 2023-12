Euroopa Liidu riigid hävitavad 4 miljardi euro väärtuses koroonavaktsiine, Eesti on tabeli tipus

Vähemalt 215 miljonit doosi COVID-19 vaktsiini, mille Euroopa Liidu riigid pandeemia haripunktis ostsid, on sellest ajast alates minema visatud. See hinnaline prügi on maksumaksjatele maksma läinud hinnanguliselt 4 miljardit eurot. Eesti on üllatuslikult tabeli eesotsas.