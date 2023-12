„Meelejahutaja“ tähelend ehk Misasja sa sisised, valge hiir!

„Meelejahutaja“ näitetrupp Eesti Raadio Valges saalis. Esireas on Helle-Reet Helenurm, trupijuht Eino Baskin, Ita Ever ja Einari Koppel. Teises reas seisavad Anne Paluver, Jaanus Orgulas, Tõnu Aav, Ago Saller ja saate toimetaja, humorist Priit Aimla. Kolmandas reas on Alfred Mering, Urmas Kibuspuu, Robert Gutman, Hans Kaldoja ja toimetaja Toivo Tootsen.

FOTO: Erakogu