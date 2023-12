Täna on põhjust teleri ette tulla, sest kavas on ägedad aastavahetuse saated

Elu on näidanud, et kui kokku tulevad Nele-Liis Vaiksoo, Lauri Liiv, Märt Avandi ja Johan Randvere, jutustatakse alati lõbusaid lugusid ning lauldakse meeleolukat muusikat. Seekord on teemaks võetud kuulsad 1990ndad, selle aja megahitid ja superstaarid.