Jaak Nigul: kas laseme kohalikul puidul põhineval tööstusel välja surra, sest teadmised loodusseadustest puuduvad?

Juba aastaid kestev kisma metsamajanduse ümber näitab, et ühiskonna liikmete teadmised metsast ja loodusest laiemalt on väga erineval tasemel. Maainimesed tunnevad oma nahal, kui oluline on, et ühiskonna juhtimisel kasutataks tegelikkusel põhinevaid õpetusi, mitte ideoloogilisi vaateid. Eriti oluline on see loodusteaduste õpetamisel, sest loodus ei allu ideoloogiatele üldse. Me peame aktsepteerima loodust sellisena, nagu see on, mitte nii, kuidas mõned seda näha tahaksid.