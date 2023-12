Läänemaa O.T.T.i esimene juubel: 10 aastat kohaliku toidu edendamist

„Ma arvan, et jõulude ajal on meil 50-70 protsenti rohkem ostjad kui tavaliselt,“ pakub O.T.T.i talupoe müüja Merle Liivlaid. Osad kaubad kaovad riiulitelt nii kiiresti, et kui õigel ajal poodi ei jõua, jääd ilma. Nõudlus kohaliku ja maheda toidu järele ei sündinud aga sugugi üleöö.