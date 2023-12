Liigne oht kariloomadele? Euroopa Komisjon tegi ettepaneku muuta huntide rahvusvahelist kaitsestaatust

President von der Leyeni sõnul on huntide tagasitulek on hea uudis Euroopa bioloogilise mitmekesisuse jaoks, kuid hundikarjade kontsentreerumine mõnes Euroopa piirkonnas on muutunud suureks ohuks eelkõige kariloomadele. „Huntide kriitilise kontsentratsiooni paremaks haldamiseks on kohalikud omavalitsused palunud suuremat paindlikkust. Peaksime seda Euroopa tasandil toetama ning tänane ettepanek on selleks oluline samm. Olen veendunud, et leiame lahenduse, mis aitab kaitsta nii bioloogilist mitmekesisust kui ka meie maapiirkondade elatusvahendeid,“ lausus president.