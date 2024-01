Kaja Kallas: „Tahan olla peaminister neli aastat. Soovin ka lõpuks oma otsuste vilju nautida!“

Hakkame paugutama!

Millal te tagasi astute? Isegi riigikogu põhiseaduskomisjon on arutanud sellekohast rahvaalgatust.

Eesti Vabariigi põhiseaduses on kirjas, kuidas saab esitada peaministrile umbusaldusavaldust. Opositsioon ei ole siiamaani saanud neid allkirju kokku, et seda umbusaldusavaldust esiteks esitada, ja teiseks, et see ka läbi läheks.

Kas see on nüüd vastus küsimusele, et millal?

Sellist asja põhiseaduses ei ole, et viia peaminister niikaugele, et ta läheb ära. Kui opositsioonile peaminister ei meeldi – ja mitte kunagi ju ei meeldi –, siis selle jaoks on põhiseaduses ette nähtud tööriist, milleks on umbusalduse avaldamine ja kui see saab 51 häält, siis saab peaministrist lahti.

Aga miks te ise tagasi ei astu?

Aga miks ma peaks?

Näiteks sellepärast, et kümned tuhanded inimesed on andnud allkirja ja ootavad, millal peaminister tagasi astub.