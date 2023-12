Rae vallavanema palk tõusis 900 eurot, valla laste toetusi aga kärbiti. „Lähtume eelarve võimalustest“

Rae vallavolikogu võttis nädala algul vastu otsuse, mille põhjal ei toetata kulude kärpimiseks enam alates järgmisest aastast 5. – 6. aastaste laste spordi- ja huvitegevusi. Lisaks sellele on aasta jooksul tõusnud kaks korda ka lasteaedade kohatasu. Otsused on Rae valla elanikes tekitanud tõsist pahameelt seda enam, et novembri lõpus tõsteti kulude kärpimisest hoolimata reformierakondlasest vallavanema palka tervelt 900 euro võrra.