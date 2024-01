Puitmajatootjad ootavad valitsuselt päästerõngast

„Kõik turud, kus oleme seni toimetanud, on katastroofilises seisus, lihtsalt raha ei ole,“ tõdeb EstHusi tootejuht Marek Mardisoo. „Soomes on kogu eramusektor väga kohutavas olukorras. Rootsis ja Norras on lisaks kõigele muule ka veel valuutakursi probleem, nii et kokku on see meie jaoks turu täiesti nulli viinud.“