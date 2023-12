„Me alles arutame, mis juhtub, kui nad vabatahtlikult ei tule.“ Ukraina kaitseminister hirmutab sõjast kõrvale hoidjaid

Ukraina president ütles teisipäeval Kiievis aastalõpu pressikonverentsil esinedes, et tema kõrgemad ülemad on palunud mobiliseerida juurde 450 000–500 000 meest ja naist, et jätkata sõda Venemaa vastu. Samas lisas ta, et selle arvu saavutamine on „tundlik teema“, sest hiljutised pealetungid on ebaõnnestunud ning ka Lääne sõjaline ning rahaline toetus on löönud kõikuma.