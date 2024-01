„Kasvatame praegu oma põldudel kolm korda rohkem kui sajandivahetusel ehk veidi üle 20 aasta tagasi. Samal ajal teeme seda kolm korda väiksema väetiste hulgaga kui varem,“ rääkis Ameerikas. Ta rõhutas, et Eesti põllumeeste teadlikkus on väga palju tõusnud ja suuremad saagid on tulnud tänu arukale ressursikasutusele ning täppisviljelusele. Ta usub, et meie teraviljakasvatajad saavad toota veelgi efektiivsemalt, ja ka üldist saagikust, mis on praegu ligikaudu neli tonni teravilja hektarilt, saaks suurendada vähemalt viie tonnini: see oleks korralik lisaraha viljakasvataja taskus.