Tõeline jõuluime: Soomes päästis politseikoer sügavale lume alla mattunud lapse

23. detsembril sai Soome häirekeskus teate Korpilahtis kadunud inimese kohta. Algkooliealist last nähti viimati oma koduhoovis kell 19.00. Tihe lumesadu oli katnud ka lapse jalajäljed, kuid esialgu tundus, et sammud suundusid Korpilahti kesklinna suunas. Lapse lähedased olid püüdnud last ka ise otsida, kuid tulutult.