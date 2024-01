Ühtäkki avastasin, et õunaaed on risti-rästi jälgi täis ja õunapuude alla lumme auke kraabitud. Seda need musträstad seal aina hüplesid ja askeldasid! Vaevalt nad ise oleks maani välja siblinud, kitsed tegid selle töö ära. Ning korra keset päist päeva vaatasin trepilt kitsedega tõtt kah. „No misasja!“ tegin spontaanselt kõva häält. Mõistagi lasid nad seepeale kohe jalga. Kuigi ma metskitsi eriti ei armasta, sest kipuvad mu istutatud puid kärpima, siis sellisel talvisel ajal leebun. Pealegi, seni nad aias midagi muud ei olnud puutunudki, ainult õunu tulid sööma.