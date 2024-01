Tunne oli igati võimas. Juba see sula lõhn. Kui steriilsed olid need vahepealsed nädalad ses jääkapielus! Ning aeda polnud mingit tahtmist minna. Mis sellest ühtlasest valgest seal ikka vahtida. Peaasi et vajalikud rajad puukuurini ja suure teeni said kuidagi vabad hoitud.