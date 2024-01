Tahad saavutada oma eesmärke? Õpi aega teadlikult ära kasutama

Enne ajaplaanimisse sukeldumist keskendu mõttele, et aeg on tohutult väärtuslik vara ja et enda ajakasutusest tuleb teadlik olla. Ära raiska enda ega ka teiste aega! Jälgi enda ajakasutust, ja kui tunned, et kogu aeg on aega liiga vähe, siis leia vastus küsimusele: kuhu mu aeg kaob?