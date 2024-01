Vannitoamööbli valimisel on esmatähtis keskenduda materjalidele, millest mööbel on tehtud. Priit Roostalu firmast Geberit ütleb, et vannitoa materjalid peaksid olema niiskuskindlad, et taluda vannist või dušist pritsivat vett ja niiskust, mis võivad mööblile kahju teha. Mööbli praktilisus ja mugavus on valikul samuti olulised, kuid viimasena tuleks arvestada välimust.