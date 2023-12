Vene rokkari sõjavastane plaat „Hundid lasketiirus“ pälvis maineka väljaande tunnustuse

Euroopa lõppeva kultuuriaasta kokkuvōte tõstab muusikas esile Vene tuntud rokkari Juri Ševtšuki ja helilooja Dmitri Jemeljanovi juulis ilmunud sõjavastase plaadi „Волки в тире“ („Hundid lasketiirus“). Eestlaste silmis lisab plaadile väärtust see, et kujunduses on kasutatud meie graafiku ja raamatuillustraatori Jaan Tammsaare pilti.